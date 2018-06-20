Полицейские задержали мать, которая продавала двоих детей

Фото: npu.gov.ua

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Третьего ребенка женщина планировала продать через полгода

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Сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми в Хмельницком задержали мать, которая продавала двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Хмельницкой области узнали, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика.

Правоохранители задержали женщину при получении денег за детей.

Оперативники установили, что женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальные органы лишили ее родительских прав.

Женщина, чтобы опередить органы опеки, решила продать детей в $35 тыс. Также она призналась, что третьего ребенка планировала продать через полгода, когда тот немного подрастет.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Детей передали в подразделения по делам несовершеннолетних, потом отправят в приют.

15 июня сообщалось, что

В Запорожье задержали мать, продавшую своего сына за 50 тыс грн.