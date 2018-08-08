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08.08.2018, 20:17

Полиция нашла продавца кислоты, которой облили Гандзюк - фото

Полиция нашла продавца кислоты, которой облили Гандзюк - фото - Фото
Фото: npu.gov.ua

Химикаты должны были утилизировать

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Полиция установила, где подозреваемый в нападении в Херсоне на чиновницу, общественную активистку Екатерину Гандзюк приобрел серную кислоту. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на слова первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Аброськин сказал, что правоохранители установили место в Херсонской области, где незаконно продавали серную кислоту. Полиция провела обыски и изъяла 539 бутылок с кислотой. Вся изъятая кислота принадлежит одному из предприятий, которое должно было утилизировать вещество. Вместо этого, один из работников этого предприятия торговал химикатами.

Первый замглавы Нацполиции добавил, что по предварительной информации, работник предприятия-нарушителя продал за 150 грн бутылку кислоты второму участнику нападения.

31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома и плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 35% тела. Примерно через 1,5 суток чиновницу перевезли в Киев. 3 августа подозреваемого в нападении задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. 6 августа Херсонский городской суд Херсонской области избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Гандзюк. Второго подозреваемого ищут.

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Теги: Екатерина Гандзюк, серная кислота, Херсон
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