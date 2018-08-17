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17.08.2018, 20:58

СБУ: Госчиновник помогал преступникам переправлять в ЕС нелегалов

СБУ: Госчиновник помогал преступникам переправлять в ЕС нелегалов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Клиентами злоумышленников были иностранцы и представители криминального мира, заинтересованные в возможности незаконного выезда в ЕС

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В СБУ сообщили, что разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась незаконной переправкой иностранцев в страны Евросоюза. В состав группировки входили бывший и действующий должностные лица Государственной миграционной службы (ГМС), сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, группировка действовала на территории столицы, а также Львовской и Черновицкой областей.

Клиентами злоумышленников были иностранцы и представители криминального мира, заинтересованные в возможности незаконного выезда в ЕС или легализации в Украине, сообщили в СБУ.

Для изготовления фальшивых документов дельцы использовали паспорта и удостоверения граждан Украины, выданные на территории Крыма в период до временной оккупации полуострова, достоверность которых невозможно подтвердить.

На основе фальсифицированных документов клиентам оформлялись новые ID-паспорта, архивные справки, а также иностранные паспорта, рассказали в ведомстве.

Оперативники спецслужбы задержали трех участников группировки, среди которых чиновник одного из столичных ГМС.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили паспорта иностранцев, в частности граждан РФ, компьютерную технику с информацией о "клиентах", технические устройства для подделки документов, фальшивые свидетельства и бланки госучреждений, паспорта граждан Украины, загранпаспорта отечественного образца и иностранные паспорта.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.

В апреле СБУ сообщала, что разоблачила преступную группу, которой содействовали сотрудники Государственной миграционной службы при изготовлении поддельных паспортов, которые впоследствии передавались причастным к террористической деятельности лицам.

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Теги: сбу, подделка, гмс, документы, нелегал
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