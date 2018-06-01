СБУ интригует "новой угрозой" по делу Бабченко

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Подробности украинская спецслужба обещает обнародовать позднее

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Расследуя организацию покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, Служба безопасности Украины выяснила угрозу безопасности "других людей". Об этом пресс-центр СБУ сообщил в Facebook - без какой-либо конкретики.

"В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о подготовке террористического акта в отношении журналиста А. Бабченко Служба получила информацию о реальной угрозе безопасности других граждан", - это все сообщение СБУ.

Правоохранители добавили - "о деталях сообщим".

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29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в журналиста Бабченко в его киевской квартире, и тот "умер по пути в больницу". Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. Глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение на Бабченко заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на инсценировку.

Вероятного организатора убийства задержали в Киеве. Его арестовали. Суд обнародовал имя подозреваемого, а его адвокат рассказал, чем он занимается. "Организатор" заявил, что "работает на контрразведку".