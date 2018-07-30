СБУ показала воевавших в Донбассе наемников ЧВК Вагнера: фото

Служба безопасности Украины обнародовала новые факты относительно трех наемников ЧВК Вагнера, которые воевали в Донбассе и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СБУ, двое из них принимали участие в гибридной войне в Донбассе.
Третий, гражданин Армении, Геворг Грачян погиб в Сирии 07 февраля 2018 года.
Видео, которое было взято с флеш-диска, захваченного украинскими военными в качестве "трофея", подтверждает участие наемников ЧВК Вагнера в боях за Дебальцево зимой 2014-2015 годах.
2 июня 2018 года СБУ опубликовала очередные записи перехваченных разговоров российских террористов из ЧВК Вагнера.