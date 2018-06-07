СБУ заявила, что вернула домой заложника боевиков в Луганске

Служба безопасности Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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В ведомстве рассказали, что вывели студента из оккупированного Луганска "в результате эффективной оперативной комбинации"

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В СБУ заявили, что вернули домой в Винницу украинского студента, которого в 2017 году в Луганске задержали боевики. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве рассказали, что уроженец Луганской области в 2017 году вместе с родителями поехал в оккупированный Луганск для решения имущественных вопросов.

По версии СБУ, в Луганске юноша вместе с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Они также нарисовали национальную символику на фасаде здания школы. После этого патриотов задержали боевики и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения, рассказали в СБУ. При этом, отметили правоохранители, задержанных пытали.

"В результате эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины вывели незаконно задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

Представители России на последних переговорах в Минске отказались обсуждать вопрос освобождения украинских политзаключенных и заложников.