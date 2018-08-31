Штаб ООС: Ситуация на линии соприкосновения под контролем

Фото: пресс-служба Минобороны

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Воинские части и правоохранительные органы в районе проведения операции находятся в постоянной боевой готовности

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Командование Объединенных сил сообщает, что ситуация на линии соприкосновения и на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей полностью контролируема. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Воинские части и правоохранительные органы в районе проведения операции находятся в постоянной боевой готовности, заверили в штабе.

"Объединенные силы обеспечат безопасность украинских граждан в районе проведения операции и устранят любые угрозы военного и террористического характера", - сказано в сообщении.

Госпогранслужба Украины усилила пограничные наряды на некоторых направлениях линии разграничения после убийства главаря террористов ДНР Александра Захарченко.

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".

Боевики после ликвидации Захарченко массово задерживают на улицах города людей.