Стали известны подробности убийства военного в Лисичанске

В Лисичанске сотрудники управления уголовного розыска установили личности и задержали двух мужчин и женщину, которые подозреваются в совершении убийства 39-летнего военного. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Погукай уточнила, что в полицию обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изуродованное тело сына, который незадолго до трагедии приехал в родной город, чтобы навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения.
При осмотре полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения.
"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей. Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако, под давлением тщательно собранных полицейскими доказательств и свидетельств, признались в содеянном", - сказала Погукай.
По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки.
При распитии водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК (умышленное убийство).
3 августа 2018 года в Лисичанске убили военнослужащего.