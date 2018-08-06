Стали известны подробности убийства военного в Лисичанске

Фото: flickr МИД Литвы

commenthover

В полиции сообщили, что при распитии спиртных напитков между военным и его знакомыми произошел конфликт, который перерос в драку

Реклама

Реклама

В Лисичанске сотрудники управления уголовного розыска установили личности и задержали двух мужчин и женщину, которые подозреваются в совершении убийства 39-летнего военного. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Погукай уточнила, что в полицию обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изуродованное тело сына, который незадолго до трагедии приехал в родной город, чтобы навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения.

При осмотре полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лиц, причастных к совершению данного уголовного преступления и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей. Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако, под давлением тщательно собранных полицейскими доказательств и свидетельств, признались в содеянном", - сказала Погукай.

По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки.

При распитии водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК (умышленное убийство).

3 августа 2018 года в Лисичанске убили военнослужащего.