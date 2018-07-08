Стало известно, когда и где можно попрощаться с Левком Лукьяненко

Левко Лукьяненко (фото - facebook.com/petroporoshenko)

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Похоронят украинского политика на Байковом кладбище в Киеве

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Украинского политзаключенного, диссидента и бывшего народного депутата Украины Левко Лукьяненко похоронят на Байковом кладбище во вторник. Об этом в Facebook сообщил писатель и экс-народный депутат Владимир Яворивский.

Прощание с Лукьяненко состоится в понедельник в селе Хотов Киевской области.

"Наконец жена Лукьяненко Надя приняла окончательное решение: в понедельник с Левком можно попрощаться в его доме в с. Хотов. Во вторник с 10 до 12 в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском с 12:30 до 13:30. Захоронение на Байковом", - написал Яворивский.

Левко Лукьяненко скончался в реанимации вчера, 7 июля.