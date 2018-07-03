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03.07.2018, 22:06

Стрельба в Киеве: названы приметы подозреваемого и марка его авто

Стрельба в Киеве: названы приметы подозреваемого и марка его авто - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Разыскиваемый передвигается на автомобиле Honda (AI4450HE)

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Стали известны марка автомобиля и приметы подозреваемого, который смертельно ранил человек в центре Киева. Об этом в сообщает Facebook Киев Оперативный.

Это мужчина 35-40 лет, среднего телосложения. Подозреваемый был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки. Передвигается на автомобиле Honda (AI4450HE).

Разыскиваемый очень опасен, при себе может иметь огнестрельное оружие.

Ранее сегодня, 3 июля, в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека. По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда тот упал - сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова.

Пострадавший был ранен, его в тяжелом состоянии доставили в больницу, где вскоре он умер. Личность потерпевшего установлена. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

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Теги: Нацполиция, стрельба в киеве
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