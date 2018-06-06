Стрельба в Николаеве: ранен мужчина, объявлен план перехват - СМИ

Фото: nikvesti.com

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Мужчина получил пять огнестрельных ранений. Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле

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В Николаеве в районе рынка "Юлиана" на улицн 3-я Слободская произошла перестрелка, в результате которой мужчина получил пять огнестрельных ранений. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции Николаева сообщает местное издание НикВести.

Известно, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавшего госпитализировали.

В полиции добавили, что по городу объявлен план перехват.

5 июня на арт-хуторе Обирок Борзнянского района Черниговской области было найдено тело режиссера, создателя фильма о "киборгах" Леонида Кантера.