Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.08.2018, 18:39

Суд арестовал Тамразова, но с альтернативой

Суд арестовал Тамразова, но с альтернативой - Фото
Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Заседание суда частично проходило в закрытом режиме

Реклама
Реклама

Суд отправил в СИЗО на 60 дней с альтернативой залога экс-первого заместителя главы правления ПАО Укргаздобыча Алексея Тамразова. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на его адвоката Виталия Коломийца.

По его словам, после объявления полного текста постановления, то есть после 14 августа, Тамразов сможет выйти под залог в 3 млн грн.

Часть судебного заседания проходила в закрытом режиме. При этом адвокат утверждает, что защита настаивала на открытом процессе, но против якобы была прокуратура.

Коломиец рассказал, что после того, как суд заслушал мнение прокуратуры и перешел к возражениям защиты, в зал забежали неизвестные и сорвали заседание. Суд принял решение продолжить его в закрытом режиме.

Вчера Тамразов задержан при попытке дать прокурору $200 тыс взятки, сообщил генпрокурор Юрий Луценко

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, сизо, арест, залог, алексей тамразов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Суд арестовал россиянина, подозреваемого в сопротивлении ВСУ
Происшествия Суд арестовал россиянина, подозреваемого в сопротивлении ВСУ
Избиение Найема: Суд отказался отправлять подозреваемого в СИЗО
Происшествия Избиение Найема: Суд отказался отправлять подозреваемого в СИЗО
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 