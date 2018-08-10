Суд арестовал Тамразова, но с альтернативой

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

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Заседание суда частично проходило в закрытом режиме

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Суд отправил в СИЗО на 60 дней с альтернативой залога экс-первого заместителя главы правления ПАО Укргаздобыча Алексея Тамразова. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на его адвоката Виталия Коломийца.

По его словам, после объявления полного текста постановления, то есть после 14 августа, Тамразов сможет выйти под залог в 3 млн грн.

Часть судебного заседания проходила в закрытом режиме. При этом адвокат утверждает, что защита настаивала на открытом процессе, но против якобы была прокуратура.

Коломиец рассказал, что после того, как суд заслушал мнение прокуратуры и перешел к возражениям защиты, в зал забежали неизвестные и сорвали заседание. Суд принял решение продолжить его в закрытом режиме.

Вчера Тамразов задержан при попытке дать прокурору $200 тыс взятки, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.