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19.06.2018, 16:32

Суд дал 8 и 9 лет тюрьмы трем жителям Донбасса за сепаратизм

Суд дал 8 и 9 лет тюрьмы трем жителям Донбасса за сепаратизм - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Двое мужчин и женщина - уроженцы Донецкой и Луганской областей - получили сроки за сепаратизм и участие в террористической организации ДНР

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Приазовский районный суд Запорожской области приговорил к 8-9 годам тюремного заключения троих уроженцев Донецкой и Луганской областей за сепаратизм и участие в террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

По данным прокуратуры, женщину из Тореза Донецкой области суд приговорил к восьми годам тюрьмы за сепаратизм.

Кроме того, за терроризм в составе террористической организации ДНР уроженца Донецкой области приговорили к девяти годам тюрьмы, а уроженца Луганской области - к восьми годам. Обвинение поддержал Приазовский отдел Мелитопольской местной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что селфи-боевик выдал позиции гибридной армии РФ в Приазовье.

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Теги: подозрение в сепаратизме, боевики, Донбасс, война в донбассе, сепаратизм, терроризм
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