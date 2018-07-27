Суд Словакии сделал шаг к экстрадиции лидера Правого сектора

Владимир Гласнер (фото - TASR)

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Владимира Гласнера подозревают в организации преступной группы в Закарпатье, бандитизме, терроризме и других преступлениях

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Суд города Кошице в Словакии решил изменить предварительный арест задержанного по подозрению в терроризме украинца Владимира Гласнера на арест, который предшествует экстрадиции. Об этом сообщает Aktuality.

В июне по запросу Киева Гласнера, имеющего украинское и венгерское гражданство и разрешение на постоянное проживание в Кошице. задержала словацкая полиция.

"Лицо, в отношении которого было вынесено решение, подало жалобу. Решение по этому делу будет принимать верховный суд Словакии", - заявила пресс-секретарь регионального суда в Кошице Анна Панцурова.

Суд отклонил запрос сестры Гласнера, которая хотела взять его на поруки. Также суд не согласился отпустить задержанного под залог и домашний арест в присутствии представителя правоохранительных органов. Подозреваемый будет ожидать решения Верховного суда в тюрьме.

Если Верховный суд Словакии поддержит решение суда в Кошице после разрешения министра юстиции подозреваемый будет передан Украине.

Гласнер, уроженец Севастополя, был одним из руководителей "Правого сектора" на территории Закарпатской области. Ордер на его арест выдан украинским судом.

Гласнера подозревают в организации преступной группы, нанесении умышленных телесных повреждений, угрозах убийства, незаконном владении оружием, бандитизме, терроризме, нападениях на государственных чиновников и других преступлениях.

Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.