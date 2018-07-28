Сутки в Донбассе: военный погиб, боевики ведут огонь из минометов

Фото: ООС

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Вторые сутки подряд в Донбассе безвозвратные потери среди украинских военных

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В прошлые сутки в Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

27 июля боевики 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Около Лебединского террористы применили 120-мм и 82-мм минометы, а около Водяного обстреливали украинских военных из 82-мм минометов.

По информации разведки, двое оккупантов были ликвидированы и еще пятеро ранены.

26 июля в Донбассе погиб военный - это была первая безвозвратная потеря за 10 дней.

17 июля 2018 года в Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный 1978 года рождения.