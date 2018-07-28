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28.07.2018, 08:47

Сутки в Донбассе: военный погиб, боевики ведут огонь из минометов

Сутки в Донбассе: военный погиб, боевики ведут огонь из минометов - Фото
Фото: ООС

Вторые сутки подряд в Донбассе безвозвратные потери среди украинских военных

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В прошлые сутки в Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

27 июля боевики 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Около Лебединского террористы применили 120-мм и 82-мм минометы, а около Водяного обстреливали украинских военных из 82-мм минометов. 

По информации разведки, двое оккупантов были ликвидированы и еще пятеро ранены.

26 июля в Донбассе погиб военный - это была первая безвозвратная потеря за 10 дней. 

17 июля 2018 года в Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погиб украинский военный 1978 года рождения.

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Теги: война в донбассе, военный, погиб, потеря
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