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19.07.2018, 18:27

Священник Киево-Печерской лавры хотел вывезти в РФ около 1,5 млн

Священник Киево-Печерской лавры хотел вывезти в РФ около 1,5 млн - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Служитель церкви соврал в декларации и при устном опросе

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Служитель киевского храма, следуя в качестве пассажира поезда Киев-Москва, вез через таможенную границу Украины незадекларированную валюту. При осмотре личных вещей у него обнаружили $52,7 тысяч. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения – недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения, конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств.

Адвокат священника подал апелляцию с просьбой освободить священника от административной ответственности, поскольку последний не собирался скрывать денежные средства, которые являются пожертвованиями прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари.

Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку священник осознанно не задекларировал средства, которые перемещал через таможенную границу Украины.

В декларации священник Киево-Печерской лавры отметил, что везет ручную кладь и валюту в сумме 70 Евро. Кроме того, в ходе устного опроса он также сообщил, что ни валюты, кроме задекларированной им, ни каких-либо других товаров и предметов, которые подлежали обязательному декларированию, он через таможенную границу Украины не перемещает.

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Теги: упц мп, валюта, киево-печерская лавра
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