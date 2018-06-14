Тема дня. Кто такой Крысин и почему ему дали 5 лет заключения

Юрий Крысин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Коротко о решении суда по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия

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Вчера, 13 июня, Апелляционный суд Киева приговорил главаря титушек Юрия Крысина, обвиняемого в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана, к пяти годам тюремного заключения. Своим решением апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобы стороны обвинения и потерпевших, отменив приговор Шевченковского райсуда столицы, который дал ранее Крысину четыре года тюрьмы условно. Таким образом, суд изменил меру пресечения с условной на реальную одному из наиболее известных главарей титушек. О том, как суд отправил Крысина в тюрьму в объясняющем материале LIGA.net.

С чего началось. Во время Майдана в ночь на 19 февраля 2014 года в Киева убили журналиста Вячеслава Веремия, такси в котором находился журналист с коллегой остановили титушки.

Есть несколько версий убийства журналиста. Первая. Титушки увидели, как Веремий снимал их на смартфон, бросили в машину светошумовую гранату, а после этого вытащили пассажиров и избили их металлическими палками. Веремия избивали трое мужчин, одним из которых был Крысин. В момент, когда журналист вырвался и попытался убежать, в него выстрелили.

Вторая. Адвокат семей героев Небесной сотни Виталий Титыч считает, что титушки вытянули из машины Веремия с коллегой, журналист вырвался. Ему выстрелили в спину, а после этого титушки стали его добивать. Журналист умер в больнице от потери крови и полученных травм.

Как развивалось. 22 декабря 2017 года Шевченковский суд признал Крысина виновным в хулиганстве и избиении Веремия, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Его освободили в зале суда. Крысин признал, что получил от уголовного "авторитета" $20 тысяч на запугивание и террор против участников Майдана, но отрицал умышленное убийство Веремия.

Журналисты и представители общественности назвали приговор Крысину мягким, потребовали более жесткого наказания. 15 марта Крысин не явился на заседание суда якобы из-за опасения за свою жизнь. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, постановив привести Крысина в здание суда принудительно. 29 марта его повторно арестовали на два месяца без права внесения залога. 29 мая решением Высшего совета правосудия был уволен судья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который дал условный срок.

Прокурор Людмила Гетьман просила отменить приговор Крысину и назначить ему наказание в виде шести лет тюрьмы, зачислив в этот срок пребывание обвиняемого под стражей с 28 марта по 26 мая 2014 года.

13 июня во время судебных дебатов по апелляции на приговор Шевченковского райсуда Крысину дали последнее слово. "Вину полностью признаю. Прошу приговор Шевченковского суда оставить без изменений", - сказал он. В апелляционной инстанции Крысину вменяли всю ту же ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), предусматривающую от трех до семи лет тюрьмы.

Что будет дальше. Адвокат вдовы Веремия Павел Дикань в комментаррии LIGA.net назвал приговор Крысину достижением. "Исходя из того, что было раньше, это лучше. Он (приговор, - ред.) не совсем справедливый, с точки зрения роли Крысина. Но это максимально, что можно было добиться, прокуратура просила шесть лет. Исходя из того, что он мог вообще избежать наказание, достижение", - сказал Дикань.

По его словам, защита будет подавать кассацию. "Будет Верховный Суд, частично реорганизованный. По Крысину есть еще два уголовных дела, там предусмотрено более жесткое наказание до 10 лет. Надеюсь, что до конца года его рассмотрят, ему еще добавят (срок, - ред.)", - подчеркнул Дикань.

Вдова Веремия Светлана Кирилаш у себя в Facebook назвала "большой победой" решение Апелляционного суда Киева. "После позорного процесса в Шевченковском суде - это действительно большая победа!". "Я не могу сказать, что полностью довольна. Мы с адвокатами просили семь лет - максимум по этой статье. Жаль, что он их не получил, потому что он на самом деле заслуживает пожизненного, за все свои "деяния". Но сейчас я чувствую облегчение, от того что уже есть реальный срок, и благодарность всем, кто долго и упорно работал ради этого", - отметила она LIGA.net.

По ее словам, это еще не конец. "15 июня заседание в Шевченковском суде по делу Павла Бялай, по этой же банде, а 19 июня - очередное заседание в Дарницком суде по Крысину, должны зачитать обвинительный акт. Там он может получить 10 лет", - сказала вдова.

Она уточнила, что в Дарницком суде слушается процесс по трем эпизодам: похищение и пытки людей в январе 2014 года, где пострадавшим Владислав Иваненко (его держали в районе метро Бориспольская и пытали, - ред.) противодействие протестным акциям вечером 18 февраля 2014 года и нападение на Веремия.

По словам Кирилаш, по этому эпизоду обвиняется только Сергей Чемес, подчиненный Крысина, который проходит также по первым двум эпизодам. "Поэтому впереди много работы," – подчеркнула она.