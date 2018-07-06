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06.07.2018, 12:42

Трагедия на учениях: Порошенко запретил применять такие минометы

Трагедия на учениях: Порошенко запретил применять такие минометы - Фото
Фото: QHA

На время расследования причин произошедшей сегодня трагедии не будут применять минометы, которые стали причиной гибели военных

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Президент Украины Петр Порошенко запретил применять на учениях минометы, из-за которых произошла трагедия на полигоне в Ровенской области, в результате которой погибли трое военных. Об этом президент сказал на мероприятии к 70-летию госпредприятия "Завод 410 гражданской авиации", передает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Применение "указанных" минометов запрещено до конца расследования. Какие именно минометы запрещены, Порошенко не уточнил.

Как сообщил спикер оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин UA:Рівне, на полигоне якобы взорвался миномет Молот.

Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко разобраться с причинами трагедии и на следующей неделе доложить первые результаты расследования. 

Сегодня, 6 июня, в 05:55 на полигоне Вооруженных Сил Украины в Ровенской области во время учений разорвало миномет, из-за чего погибли трое военнослужащих, а девять их сослуживцев получили ранения. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений, пишет Минобороны.

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Теги: учения, запрет, миномет "Молот"
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