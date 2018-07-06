Трое погибли, девять раненых: на полигоне разорвало миномет

Иллюстративное фото: пресс-центр Минобороны

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Трагедия произошла во время утренних бригадных учений ВСУ в Ровенской области

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Сегодня, 6 июня, в 05:55 на полигоне Вооруженных Сил Украины в Ровенской области во время учений разорвало миномет, из-за чего погибли трое военнослужащих, а девять их сослуживцев получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Инцидент произошел во время бригадных тактических учений с боевыми стрельбами.

Решением командующего Сухопутных войск ВСУ учения приостановлены, назначено служебное расследование причин трагедии на огневой позиции.

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25 июля 2016 года на полигоне Широкий Лан в Николаевской области разорвало миномет Молот калибра 120 мм: погиб военнослужащий, двое тяжело ранены, еще шесть получили легкие ранения.