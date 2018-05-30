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30.05.2018, 17:11

Убийство Бабченко заказали в Москве - Грицак

Убийство Бабченко заказали в Москве - Грицак - Фото
Аркадий Бабченко (фото - facebook.com)

По словам главы СБУ, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы

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Убийство российского журналиста  Аркадия Бабченко заказали в Москве. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"По полученной информации убийство Аркадия Бабченко заказали российские спецслужбы", - сказал он.

29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину российскому журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою квартиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления.Полиция рассматривает две версии - профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

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После отбытия из России из-за угроз Бабченко работал в Чехии, а затем перебрался в Украину, где сотрудничал с каналом ATR.

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Теги: аркадий бабченко, убийство Аркадия Бабченко
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