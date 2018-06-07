Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.06.2018, 14:06

Украинец пытался вывезти яхту из оккупированного Донецка: фото

Украинец пытался вывезти яхту из оккупированного Донецка: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Мужчина перевозил яхту в прицепе автомобиля по маршруту Донецк-Мариуполь

Реклама
Реклама

Через контрольно-пропускном пункт пропуска Новотроицкое мужчина пытался провезти парусную яхту из временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчина, который двигался на своем авто с прицепом по маршруту Донецк-Мариуполь, пытался переместить парусную яхту.

Сумма ее оценки составляет около 150  тыс грн.

"Яхту, которую украинец перевозил,  нарушая порядок перемещения товаров через линию соприкосновения, передали представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения", - отметили в пресс-службе.

9 апреля боевики провели провокацию в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Новотроицкое Донецкой области.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: пограничники, новотроицкое, парусная яхта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Боевики устроили взрыв в Голубовском: пострадали местные жители
Происшествия Боевики устроили взрыв в Голубовском: пострадали местные жители
РФ продолжит помогать "ЛНР" и "ДНР" - Путин
Политика РФ продолжит помогать "ЛНР" и "ДНР" - Путин
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 