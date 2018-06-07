Украинец пытался вывезти яхту из оккупированного Донецка: фото

Фото: dpsu.gov.ua

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Мужчина перевозил яхту в прицепе автомобиля по маршруту Донецк-Мариуполь

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Через контрольно-пропускном пункт пропуска Новотроицкое мужчина пытался провезти парусную яхту из временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчина, который двигался на своем авто с прицепом по маршруту Донецк-Мариуполь, пытался переместить парусную яхту.

Сумма ее оценки составляет около 150 тыс грн.

"Яхту, которую украинец перевозил, нарушая порядок перемещения товаров через линию соприкосновения, передали представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения", - отметили в пресс-службе.

9 апреля боевики провели провокацию в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Новотроицкое Донецкой области.