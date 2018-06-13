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13.06.2018, 16:51

Ураган на Закарпатье оставил без света и связи около 40 сел

Ураган на Закарпатье оставил без света и связи около 40 сел - Фото
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В ближайшее время регион накроет очередная волна атмосферного фронта, движущегося со стороны Венгрии и Румынии

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Ураган, пронесшийся во вторник и в ночь на среду на Закарпатье, оставил без электроэнергии и связи десятки населенных пунктов, повредил кровли сотен зданий, нанес большой вред лесным насаждениям. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня, в целом 42 населенных пунктах области обесточены, из них 27 - полностью и 15 - частично.

Работают ремонтные бригады. До конца суток светом должны быть обеспечены все населенные пункты Закарпатья, сообщили в обладминистрации.

Больше всего пострадали два района области - Иршавский и Тячевский. Ураган и град размером с куриное яйцо повредили жилые и административные здания.

В ОГА сообщили, что у них нет данных о травмированных в результате непогоды людях.

Вместе с тем, там отмечают, что стихия еще не отступила от Закарпатья.

"В ближайшее время Закарпатье накроет очередная волна атмосферного фронта, движущегося со стороны Венгрии и Румынии", - сказано в сообщении. В зоне риска находятся села Хустского, Тячевского и Раховского районов, которые граничат с Румынией.

Вчера сообщалось, что в Закарпатской области в результате сильных ливней с градом и ветром повреждены кровли 182 жилых домов.

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Теги: ураган, связь, закарпатье, град, электроэнергия
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