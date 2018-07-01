В аэропорту Киев застряли несколько тысяч человек - СМИ

Фото: Getty Images

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По имеющимся данным, в аэропорту Киев сообщили о задержке семи рейсов

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В столичном аэропорту Киев со вчера задерживают рейсы. Об этом сообщает телеканал 112.

По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

dtp.kiev.ua сообщает, что в аэропорту не летают самолеты компании Bravo. Представитель авиакомпании говорит, что Bravo не получило денежный транш от туроператоров и не за что заправить самолеты. Туроператор же утверждает, что за проблему ответственность несет перевозчик.

Пресс-служба аэропорта Киев ситуацию пока не комментирует.

Вчера, 30 июня, сообщалось, что около 300 туристов двое суток не могли вылететь из тунисского аэропорта Монастир в Харьков. Как они утверждают, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel отказались выполнять свои обязательства по возвращению украинцев домой.

Утром часть застрявших в Тунисе украинцев вчера прилетели в Киев. Остальные же вернутся на родину в понедельник, 2 июля, заверил министр инфраструктуры Владимир Омелян.