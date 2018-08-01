В Борисполе иранец давал $800 пограничнику - тот не взял: фото

Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

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Нелегальное проникновение на территорию Украины гражданина Ирана предотвращено

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Сегодня, 1 августа, около 03:35 ночи при попытке нелегально проникнуть в Украину в аэропорту Борисполь задержан иранец. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным правоохранителей, мужчина предлагал офицеру-пограничнику $800 за то, чтобы его пропустили в Украину.

Задержали иностранца полицейские и пограничники из управления внутренней безопасности "Центр".

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона ведет процессуальное руководство в уголовном деле ч. 3 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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Иранцу грозит до восьми лет тюрьмы.