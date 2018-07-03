В Борисполе взяли наркодилеров с кокаином на 30 млн

Фото: mvs.gov.ua

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В создании и координации деятельности группы подозревают 42-летнего гражданина Турции

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В Украине ликвидировали международную группу наркоторговцев. Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Правоохранители задержали подозреваемого в организации наркобизнеса и его подельников и изъяли более 6 кг кокаина стоимостью почти 30 млн грн.

По словам руководителя департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, двух наркокурьеров задержали в аэропорту Борисполь.

Организатором группы правоохранители называют 42-летнего гражданина Турции. Его подчиненными были еще один гражданин Турции, который временно проживал в Киевской области, а также 28-летний житель Одесской области - по словам полиции, он занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через соцсети. За "работу" вербовщик обещал вознаграждение от $3-7 тысяч.

Для конспирации наркоторговцы постоянно меняли маршруты транспортировки наркотиков и способы его сокрытия от таможенного контроля.

Все подозреваемые арестованы. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

3 июля СБУ заявила, что обезвредила в Житомирской области преступную группировку, которая занималась вымогательством денег с представителей малого бизнеса.