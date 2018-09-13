В Борисполе задержали "одного из самых активных" боевиков ИГ

В аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Таджикистана - его, как выяснилось при проверке, разыскивает Интерпол за участие в террористической организации Исламское государство. Об этом инциденте сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.
Произошло это во время оформления пассажиров одного из рейсов, который прибыл в пункт пропуска "Борисполь" (терминал D).
"29-летний гражданин Таджикистана разыскивался таджикскими правоохранительными органами за осуществление террористической деятельности", - говорится в сообщении.
По данным Интерпола, этот мужчина в 2016 году прибыл в Сирию, где впоследствии прошел обучение в террористическом военном лагере и "стал одним из самых активных участников этой экстремистской организации".
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Документы о задержании переданы в Нацполицию.