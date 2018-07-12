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12.07.2018, 23:15

В детском лагере под Винницей - вспышка вирусной инфекции

В детском лагере под Винницей - вспышка вирусной инфекции - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

У троих детей диагностирована корь

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В Винницкой области приостановили работу детского лагеря в Шаргородском районе из-за нескольких случаев заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

Вирусная инфекция распространилась в детском оздоровительном комплексе им. В.Загурного. В ходе расследования выяснилось, что на вторую лагерную смену заехал ребенок с корью.

Сейчас в больнице находятся трое зараженных корью детей. 

В связи этим в райгосадминистрации приняли решение с 12 июля досрочно прекратить работу второй лагерной смены. В лагере провели дезинфекцию всех помещений. Карантин продлится 21 день.

10 июля сообщалось, что детский лагерь "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области закроют после инцидента с отравлением 12 детей. Отравление произошло 2 июля. Прокуратура открыла уголовное производство. В лагере не обнаружили проблем с продуктами, но выявили стафилококк и патогенную среду.

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Теги: корь, детский лагерь, винницкая область
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