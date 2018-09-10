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10.09.2018, 21:59

В Днепре полиция задержала ветерана АТО Валерия Ананьева

В Днепре полиция задержала ветерана АТО Валерия Ананьева - Фото
Валерий Ананьев Фото: facebook.com/id.ananiev

В полиции говорят, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием по открытому против него делу

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В Днепре полиция задержала ветерана АТО, бывшего десантника 25-й бригады Днепр, блогера и писателя Валерия Ананьева для проведения следственных действий по открытому против него в 2016 году производству. Об этом в Facebook сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Во избежание домыслов, официально заявляю, что человек, который написал этот пост прекрасно знает, в связи с чем он задержан. А именно для проведения следственных действий по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 122 УК" – написала она, добавив скриншот из Twitter Ананьева, где он сообщает о своем задержании.

Ч. 2 ст. 122 УК – это средней тяжести телесное повреждение с целью запугивания потерпевшего или его родственников или принуждения к определенным действиям.

"Поясню почему сегодня. Происшествие произошло еще в январе 2016 года. Если бы Валерий сотрудничал со следствием, а не уклонялся, такого задержание не произошло бы, уверена, что после дачи показаний, его отпустят", - добавила Старчевская.

По информации журналиста местного издания Днепроград Антона Мороза, Ананьева задержали "якобы за конфликт с милицией в 2014 или за удар в лицо офицеру". Он уточняет, что дело закрыли в 2016 году, "но почему-то именно сейчас его подняли снова".

ТСН сообщает, что Ананьева задержали перед презентацией его книги "Следы на дороге".

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Теги: полиция, задержание, доброволец, блогер, валерий ананньев
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