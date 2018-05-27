Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.05.2018, 12:38

В Донбассе погибли двое спецназовцев Альфа, один ранен - СБУ

В Донбассе погибли двое спецназовцев Альфа, один ранен - СБУ - Фото
Фото: facebook.com/cso.alpha

Погибшие - подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев

Реклама
Реклама

В Луганской области во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих Центра спецопераций "А", еще один тяжело ранен. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

СБУ выразила соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева.

"Служба не оставит в одиночестве семьи своих сотрудников, которые героически отдали жизнь, защищая Родину", - сказал глава СБУ Василий Грицак.

26 мая в Донбассе уничтожены четверо боевиков, погиб боец ВСУ.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: цсо альфа, сбу, война в донбассе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Два бойца ВСУ самовольно покинули часть
Проишествия Два бойца ВСУ самовольно покинули часть
За сутки в Донбассе уничтожены четверо боевиков, погиб боец ВСУ
Проишествия За сутки в Донбассе уничтожены четверо боевиков, погиб боец ВСУ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 