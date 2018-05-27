В Донбассе погибли двое спецназовцев Альфа, один ранен - СБУ

Фото: facebook.com/cso.alpha

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Погибшие - подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев

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В Луганской области во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, вовлеченных в операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих Центра спецопераций "А", еще один тяжело ранен. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

СБУ выразила соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева.

"Служба не оставит в одиночестве семьи своих сотрудников, которые героически отдали жизнь, защищая Родину", - сказал глава СБУ Василий Грицак.

26 мая в Донбассе уничтожены четверо боевиков, погиб боец ВСУ.