В Донбассе СБУ задержала замгендиректора Госстандартметрологии

Служба безопасности Украины Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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По данным СБУ, чиновник требовал от бизнесмена 12,5 тыс грн за подтверждение сертификатов качества выпускаемой продукции

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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции объединенных сил совместно с прокуратурой разоблачили на взятке заместителя генерального директора госпредприятия "Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 12,5 тыс грн. За эту сумму чиновник согласился подтвердить коммерческой структуре сертификаты качества выпускаемой продукции.

Заместителя гендиректора задержали в служебном кабинете во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Ему грозит лишением свободы на срок от восьми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.