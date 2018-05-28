В Донбассе уничтожены трое боевиков, двое солдат ВСУ ранены

Фото: пресс-служба штаба АТО

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За прошлые сутки боевики четыре раза применяли тяжелое вооружение, всего - 22 обстрела

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Штаб операции объединенных сил сообщает об уменьшении интенсивности боевых действий за минувшие сутки. Боевики обстреляли позиции ВСУ 22 раза, четыре раза применяя тяжелое вооружение.

Боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарское, Зайцево и Новгородское, вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки, Марьинки. Возле Павлополя, Водяного и Широкино зафиксировано обострение.

Вчера вечером в результате боевого столкновения возле Павлополя трое боевиков были уничтожены, трое ранены. Ранены двое украинских военных.

Как сообщалось ранее, на мариупольском направлении во время боевого столкновения пропал военный.