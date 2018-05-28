В Донбассе уничтожены трое боевиков, двое солдат ВСУ ранены

Штаб операции объединенных сил сообщает об уменьшении интенсивности боевых действий за минувшие сутки. Боевики обстреляли позиции ВСУ 22 раза, четыре раза применяя тяжелое вооружение.
Боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарское, Зайцево и Новгородское, вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки, Марьинки. Возле Павлополя, Водяного и Широкино зафиксировано обострение.
Вчера вечером в результате боевого столкновения возле Павлополя трое боевиков были уничтожены, трое ранены. Ранены двое украинских военных.
Как сообщалось ранее, на мариупольском направлении во время боевого столкновения пропал военный.