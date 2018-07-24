В Донецке автомобиль ОБСЕ попал в ДТП

Фото: скриншот видео

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В результате аварии пострадавших нет, отметили в пресс-службе миссии

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Вчера, 23 июля, автомобиль специальной мониторинговой мисси ОБСЕ попал в дорожно-транспортное происшествие во временно оккупированном Донецке. Эту информацию подтвердили сегодня LIGA.net в пресс-службе миссии, отвечая на информационный запрос.

"СММ ОБСЕ подтверждает, что авария действительно произошла, в результате нее никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Других подробностей на просьбу LIGA.net, в пресс-службе сообщать пока не стали.

Источники LIGA.net уточнили, что авария произошла в Ворошиловском районе захваченного гибридными войсками РФ города.

26 июня 2018 года сообщалось, что пьяные боевики заставили патруль ОБСЕ проехать по заминированной дороге в Петровском, что в 41 километре от Донецка.