Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.07.2018, 15:09

В Донецке автомобиль ОБСЕ попал в ДТП

В Донецке автомобиль ОБСЕ попал в ДТП - Фото
Фото: скриншот видео

В результате аварии пострадавших нет, отметили в пресс-службе миссии

Реклама
Реклама

Вчера, 23 июля, автомобиль специальной мониторинговой мисси ОБСЕ попал в дорожно-транспортное происшествие во временно оккупированном Донецке. Эту информацию подтвердили сегодня LIGA.net в пресс-службе миссии, отвечая на информационный запрос.

"СММ ОБСЕ подтверждает, что авария действительно произошла, в результате нее никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Других подробностей на просьбу LIGA.net, в пресс-службе сообщать пока не стали.

Источники LIGA.net уточнили, что авария произошла в Ворошиловском районе захваченного гибридными войсками РФ города.

26 июня 2018 года сообщалось, что пьяные боевики заставили патруль ОБСЕ проехать по заминированной дороге в Петровском, что в 41 километре от Донецка.

 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, авария, обсе, Донецк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Боевики в Донбассе подорвались на собственных минах - Минобороны
Происшествия Боевики в Донбассе подорвались на собственных минах - Минобороны
Пентагон придумал, как привлечь страны на сторону США: оружием
Политика Пентагон придумал, как привлечь страны на сторону США: оружием
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 