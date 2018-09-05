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05.09.2018, 14:08

В ГУР назвали причину выбросов в оккупированном Крыму

В ГУР назвали причину выбросов в оккупированном Крыму - Фото
Фото: facebook.com/Ismail Khalikov

По данным украинской разведки, во время учений оккупантов снаряды попали в отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов

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Российские оккупанты пытаются скрыть масштаб экологической проблемы и избежать ответственности за ее возникновение, путем распространения в СМИ ложных сообщений, которые дезинформируют общество о реальном состоянии экологической опасности в Крыму. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, 13-19 августа в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов.

"Вследствие попаданий снарядов, указанные объекты были повреждены, что привело к существенному ухудшению экологической обстановки на всем севере оккупированного Крыма", - отмечается в сообщении.

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С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После неизвестного выброса на заводе "Титан" во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди жалуются на тошноту, головокружение, сыпь и аллергию.

Работу завода остановили на две недели. Детей из города отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели.

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Теги: оккупанты, гур, причина, выбросы в крыму
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