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30.05.2018, 15:24

В ГУР рассказали, какую тактику используют боевики в Донбассе

В ГУР рассказали, какую тактику используют боевики в Донбассе - Фото
Фото: скриншот видео

По данным Главного управления разведки Минобороны, из РФ в оккупированный Донбасс завозят танки, бронетранспортеры

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Боевики используют тактику 2015-2016 годов, когда для огневых позиций выбирали районы вблизи гражданских объектов. Об этом в интервью Армия FM заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

«Они вернулись к такой тактике, которая была в 2015-2016 году, когда для огневых позиций выбирали районы вблизи гражданских объектов, промышленные районы, для того, чтобы спрятать технику. Соответственно, из этих районов происходил обстрел. И не просто обстрел, а целенаправленный, для уничтожения наших позиций и нанесения наибольших потерь», - отметил Скибицкий.

Отвечая на вопрос,  какую именно технику завозят, Скибицкий сказал: "Тяжелое вооружение - танки, бронетранспортеры. Логистическое обеспечение - боеприпасы, материально-технические средства".

22 мая 2018 года сообщалось, что командование российских оккупационных войск продолжает провоцировать напряжение обстановки на территории вдоль линии соприкосновения сторон, увеличивая количество провокационных обстрелов передовых позиций украинских подразделений.

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Теги: боевики, гур, Вадим Скибицкий, тактика
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