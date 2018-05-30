В ГУР рассказали, какую тактику используют боевики в Донбассе

Фото: скриншот видео

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По данным Главного управления разведки Минобороны, из РФ в оккупированный Донбасс завозят танки, бронетранспортеры

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Боевики используют тактику 2015-2016 годов, когда для огневых позиций выбирали районы вблизи гражданских объектов. Об этом в интервью Армия FM заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

«Они вернулись к такой тактике, которая была в 2015-2016 году, когда для огневых позиций выбирали районы вблизи гражданских объектов, промышленные районы, для того, чтобы спрятать технику. Соответственно, из этих районов происходил обстрел. И не просто обстрел, а целенаправленный, для уничтожения наших позиций и нанесения наибольших потерь», - отметил Скибицкий.

Отвечая на вопрос, какую именно технику завозят, Скибицкий сказал: "Тяжелое вооружение - танки, бронетранспортеры. Логистическое обеспечение - боеприпасы, материально-технические средства".

22 мая 2018 года сообщалось, что командование российских оккупационных войск продолжает провоцировать напряжение обстановки на территории вдоль линии соприкосновения сторон, увеличивая количество провокационных обстрелов передовых позиций украинских подразделений.