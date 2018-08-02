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02.08.2018, 17:54

В Харькове горит здание Инженерно-педагогической академии: фото

В Харькове горит здание Инженерно-педагогической академии: фото - Фото
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Пожар ликвидируют около 80 человек личного состава ГСЧС

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В Харькове на улице Университетской загорелось здание Украинской инженерно-педагогической академии. Площадь пожара составляет около 500 кв.м, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Двухэтажное здание учебного корпуса №4 загорелось 2 августа. Очевидцы увидели черный дым из-под кровли академии. Спасателям сообщили о пожаре в 15:07.

Руководитель операции по тушению пожара объявил повышенный уровень сложности. На месте пожара работает 12 автоцистерн, 4 автолестниц, аварийно-спасательный автомобиль и другая спецтехника. В ликвидации пожара участвуют около 80 человек личного состава ГСЧС.

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Пострадавших в результате пожара нет, сообщает UA: Харків. Медики оказали помощь пожарному, получившему тепловой удар в ходе тушения пожара в здании.

25 июля в Киеве загорелся старый пятиэтажный дом. Из-за сильного задымления трех верхних этажей из дома эвакуировали 26 человек. 

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Теги: пожар, спасатели, Харьков, Украинская инженерно-педагогическая академия, тепловой удар
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