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28.05.2018, 18:36

В Херсонской области горит 100 га леса - спасатели

В Херсонской области горит 100 га леса - спасатели - Фото
iStock-158559513

К ликвидации пожара привлечены 111 человек и 34 единицы техники, в том числе два самолета и вертолет

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Возле села Раденск Алешковского района Херсонской области горит лес на пощади 100 га. Пожар пытаются ликвидировать больше 100 спасателей и 34 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в области.

Спасатели уточнили, что в момент начала пожара, около 13:30 сегодняшнего дня, огонь охватил лесную подстилку на площади 20 га с переходом в верховой пожар.

По состоянию на 18:00 пожар распространился на площадь около 100 га, верховой пожар бушует на площади 50 га.

Тушение осложняется сильными порывами ветра, отметили спасатели.

К ликвидации пожара привлечены 111 человек и 34 единицы техники, в том числе два самолета и вертолет. Также направлена вспомогательная техника из Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей (15 единиц техники и 60 человек личного состава).

На месте пожара развернут передвижной пункт управления.

Сегодня в Киеве, возле станции метро Житомирская вспыхнул пожар в недействующем кинотеатре Экран. Пожар ликвидирован.

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Теги: самолет, пожар, спасатели, Херсон, лес
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