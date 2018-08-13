В Ивано-Франковске неизвестный обстрелял троллейбус с пассажирами

Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Неизвестный выстрелил в лобовое стекло и скрылся

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В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами. Неизвестный выстрелил в лобовое стекло, сообщил Facebook мэр города Роман Марцинкив.

Водитель курсирующего на маршруте №2 троллейбуса сразу после выстрела остановилась и выпустила пассажиров. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта "Крок". Неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса и скрылся.

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В результате обстрела никто не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс". Подробности происшествия выясняются.

10 августа в Киеве возле автовокзала на улице Петлюры произошла перестрелка. Шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами, в результате один из участников сделал несколько выстрелов.