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13.08.2018, 14:54

В Ивано-Франковске неизвестный обстрелял троллейбус с пассажирами

В Ивано-Франковске неизвестный обстрелял троллейбус с пассажирами - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Неизвестный выстрелил в лобовое стекло и скрылся

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В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами. Неизвестный выстрелил в лобовое стекло, сообщил Facebook мэр города Роман Марцинкив.

Водитель курсирующего на маршруте №2 троллейбуса сразу после выстрела остановилась и выпустила пассажиров. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта "Крок". Неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса и скрылся.

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В результате обстрела никто не пострадал. На место происшествия прибыли правоохранители и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс". Подробности происшествия выясняются.

10 августа в Киеве возле автовокзала на улице Петлюры произошла перестрелка. Шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами, в результате один из участников сделал несколько выстрелов. 

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Теги: троллейбус, ивано-франковск, неизвестный, выстрел
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