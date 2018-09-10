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10.09.2018, 19:32

В Киеве нашли мертвым иностранного инструктора Нацгвардии

В Киеве нашли мертвым иностранного инструктора Нацгвардии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По показаниям знакомых бойца спецназа, он в последнее время вел замкнутый образ жизни

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В Киеве, на съемной квартире, с огнестрельным ранением в голову нашли бойца спецназа иностранного государства, который инструктировал военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Тело мужчины 1982 года рождения обнаружила хозяйка квартиры.

В полиции сообщили, что, по предварительной информации судебно-медицинского эксперта, иностранец покончил с собой.

На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный под травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего.

Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители отметили, что, согласно показаниям знакомых погибшего, он в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети оставил пессимистическое сообщение.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной квалификацией - самоубийство.

7 августа в учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Десна совершил самоубийство солдат срочной службы.

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Теги: пистолет, самоубийство, нацгвардия, спецназ, инструктор
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