В киевском лагере "Пуща-Водица" отравились дети

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Двое взрослых и трое детей получили острую кишечную инфекцию в детском лагере

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В детском учреждении оздоровления и отдыха "Пуща-Водица" в Киеве зафиксировано несколько случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Отравились двое взрослых и трое детей, сообщили в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Скорая помощь доставила детей в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1. Медики осмотрели и бактериологически обследовали детей, после чего выписали для прохождения лечения амбулаторно.

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В лагере провели внеплановую проверку, выявившую нарушения требований деятельности учреждения по безопасности пищевых продуктов и требований санитарного законодательства. В детском учреждении оздоровления и отдыха провели противоэпидемические мероприятия. Подробности инцидента устанавливаются.

6 августа во Львовской области с отравлением госпитализировали 17 пациентов с предварительным диагнозом пищевая токсикоз-инфекция, из них 16 детей. Ранее они остановились и питались в гостинице "Джем Раковец".