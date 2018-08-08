В Киевской области мужчина вилами избил собаку и попался

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Злоумышленнику сообщили о подозрении в жестоком обращении

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В Киевской области мужчина садовыми вилами избил американского стаффордширского терьера, сообщили в пресс-службе Киево-Святошинской прокуратуры в Facebook.

От многочисленных ударов собака получила увечья.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.299 УК, ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет. Правоохранители устанавливают подробности происшествия, проводится досудебное расследование.

7 августа в Одессе суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемому в издевательствах над животными, ранее судимому местному жителю.