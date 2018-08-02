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02.08.2018, 17:26

В Коблево на пляже произошел пожар: есть пострадавшие - видео

В Коблево на пляже произошел пожар: есть пострадавшие - видео - Фото
Фото: ГСЧС

Возгорание произошло в торговых рядах на пляже, пострадавшая предположительно там работала

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Сегодня около 13:50 в Коблево на пляже в торговых рядах произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

Местные жители подручными способами тушили огонь пока ждали приезда спасателей. Отмечается, что на этом отрезке в некоторых местах заблокирован проезд и нет достаточного количества источников воды.

Меньше, чем за час пожар ликвидировали.

Пострадала женщина, которая работает в одном из заведений. Предварительно, она получила ожоги в результате вспышки газового баллона. Женщину госпитализировали. 

Обстоятельства происшествия выясняют на месте правоохранители. 

25 июля огонь полностью уничтожил пятиэтажный жилой дом в Киеве на улице Саксаганского. 

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Теги: пожар, видео, пляж, Коблево, пострадавшая
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