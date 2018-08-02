В Коблево на пляже произошел пожар: есть пострадавшие - видео

Сегодня около 13:50 в Коблево на пляже в торговых рядах произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.
Местные жители подручными способами тушили огонь пока ждали приезда спасателей. Отмечается, что на этом отрезке в некоторых местах заблокирован проезд и нет достаточного количества источников воды.
Меньше, чем за час пожар ликвидировали.
Пострадала женщина, которая работает в одном из заведений. Предварительно, она получила ожоги в результате вспышки газового баллона. Женщину госпитализировали.
Обстоятельства происшествия выясняют на месте правоохранители.
25 июля огонь полностью уничтожил пятиэтажный жилой дом в Киеве на улице Саксаганского.