В Коблево на пляже произошел пожар: есть пострадавшие - видео

Фото: ГСЧС

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Возгорание произошло в торговых рядах на пляже, пострадавшая предположительно там работала

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Сегодня около 13:50 в Коблево на пляже в торговых рядах произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

Местные жители подручными способами тушили огонь пока ждали приезда спасателей. Отмечается, что на этом отрезке в некоторых местах заблокирован проезд и нет достаточного количества источников воды.

Меньше, чем за час пожар ликвидировали.

Пострадала женщина, которая работает в одном из заведений. Предварительно, она получила ожоги в результате вспышки газового баллона. Женщину госпитализировали.

Обстоятельства происшествия выясняют на месте правоохранители.

25 июля огонь полностью уничтожил пятиэтажный жилой дом в Киеве на улице Саксаганского.