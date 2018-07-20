В Луганске и Донецке пропала мобильная связь Vodafone: детали

Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. Об этом сообщили LIGA.net источники.
По словам луганчанина Сергея, через этого оператора невозможно дозвониться после 09:30.
"Снова нет связи, не могу позвонить родным", - подтвердила жительница Северодонецка Марина.
Источники LIGA.net добавили, что связи также нет в захваченных гибридными войсками РФ городах Антраците и Донецке.
В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.
В пресс-службе Vodafone Ukraine уточнили LIGA.net, что произошел акт вандализма в Славянске. "Перерезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена", - сказала пресс-секретарь Виктория Павловская.
9 июля 2018 года в Луганске пропадала мобильная связь, которую восстановили специалисты Vodafone Ukraine до конца дня.