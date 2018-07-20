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20.07.2018, 10:43

В Луганске и Донецке пропала мобильная связь Vodafone: детали

В Луганске и Донецке пропала мобильная связь Vodafone: детали - Фото
Центр Луганска (фото - LIGA.net)

Причиной отсутствия мобильной связи стал акт вандализма, отметили в пресс-службе Vodafone Ukraine

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Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine. Об этом сообщили LIGA.net источники.

По словам луганчанина Сергея, через этого оператора невозможно дозвониться после 09:30.

"Снова нет связи, не могу позвонить родным", - подтвердила жительница Северодонецка Марина.

Источники LIGA.net добавили, что связи также нет в захваченных гибридными войсками РФ городах Антраците и Донецке.

В Станице Луганской проблем с мобильной связью не отмечается.

В пресс-службе Vodafone Ukraine уточнили LIGA.net, что произошел акт вандализма в Славянске. "Перерезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена", - сказала пресс-секретарь Виктория Павловская.

9 июля 2018 года в Луганске пропадала мобильная связь, которую восстановили специалисты Vodafone Ukraine до конца дня.

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Теги: Vodafone Ukraine, Луганск, мобильная связь, Донецк
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