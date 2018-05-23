В Луганской области в 100 м от миссии ОБСЕ открыли огонь - Хуг

Александр Хуг (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Наблюдатели пока не установили, откуда велся обстрел

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В поселке Кряковка Луганской области 22 мая в 100 метрах от наблюдательной миссии ОБСЕ был открыт огонь. Об этом сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Громадське.

Наблюдатели пока не установили, откуда велся обстрел.

Хуг отметил, что за последние две-три недели ситуация на фронте развивалась в негативном направлении. Были зафиксированы нарушения режима прекращения огня. В частности, за последние сутки ОБСЕ зарегистрировала 1100 нарушений, более 620 взрывов.

Он также сообщил, что наблюдатели зафиксировали несколько локаций, где размещена военная техника, которая давно должна быть отведена. Речь идет о районе Веселой Горы в Луганской области, который находится на оккупированных территориях.

На подконтрольных Украине территориях 21 мая наблюдатели ОБСЕ видели четыре реактивных системы залпового огня.

22 мая сообщалось, что российско-террористические войска в Донбассе применяют тактику ближневосточных боевиков, прикрываясь мирными жителями в надежде на отсутствие "ответа". Они начали обстреливать позиции ВСУ из жилых кварталов временно оккупированных городов и поселков. По данным источников на захваченной территории, боевики разместили бронетехнику у домов пгт Донецкий в Луганской области.