В Николаеве убили ученого-исследователя Голодомора - СМИ

Николай Шитюк (фото - novosti-n.org)

commenthover

По данным СМИ, Николай Шитюк был найден с ножом в спине в съемной квартире

Реклама

Реклама

В Николаеве 1 сентября нашли убитым известного ученого, исследователя Голодомора, профессора университета им. Василия Сухомлинского Николая Шитюка. Об этом сообщают Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре.

"Шитюк был найден с ножом в спине хозяйкой съемной квартиры. Женщина, которая сдала ему квартиру на три часа, по истечении этого времени начала звонить своему арендатору, однако его телефон не отвечал. Когда она приехала на квартиру, то обнаружила квартиранта с ножом в спине без признаков жизни", - отмечается в сообщении.

Тело Шитюка после проведения всех оперативно-следственных действий на месте было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В пресс-службе полиции ГУ в Николаевской области отметили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст.115 УК (Умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Профессор Шитюк был одним из наиболее известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года. Он автор свыше 200 научных работ, опубликованных как в нашей стране, так и за рубежом.

С 2008 года занимал должность директора учебно-научного института истории, политологии и права Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.

28 августа в Мексике нашли убитой украинку, которая жила в стране около 20 лет. Украинка пропала 10 августа и больше, чем через две недели, ее нашли на сельскохозяйственных угодьях. Полиция арестовала предполагаемого убийцу.