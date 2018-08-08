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08.08.2018, 21:15

В Одессе "из-за угроз" отменили встречу с нобелевским лауреатом

Светлана Алексиевич говорит, что в адрес организаторов мероприятия и ей лично якобы поступали угрозы

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Организаторы встречи в Одессе с белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич отменили мероприятие из-за того, что за 4 часа до ее выступления имя Алексиевич было внесено в базу сайта Миротворец. Об этом сообщается в Facebook Зеленого театра - общественного пространства, где должна была состояться встреча.

"Сегодня в 16:00, за 4 часа до выступления нобелевский лауреат Светлана Алексиевич была внесена в базу данных "Миротворец" за "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией" в ходе выступления в Бруклине в 2016 году", - сказано в сообщении.

Примерно в 18:30, по данным Зеленого театра, Алексиевич была удалена из списка Миротворца.

"Нобелевский лауреат дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным",- объяснили организаторы решение об отмене мероприятия.

В Зеленом театре сказали, что для них неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам.

Сама Алексиевич в опубликованном видеообращении говорит, что в адрес организаторов и ей лично якобы поступали угрозы. При этом она не привела никакой конкретной информации. 

Во время выступления в США, о котором говорилось в сообщении Миротворца, Алексиевич сказала: "Я вам больше скажу. В той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. И больше того, не только в Литве, там, Латвии уничтожили, сами уничтожили евреев еще до того, как успели прийти немцы. Но это было и на Украине".

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Теги: одесса, встреча, угрозы, нобелевский лауреат, светлана алексиевич, миротворец
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