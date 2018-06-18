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18.06.2018, 15:27

В СБУ заявили о задержании банды фальшивомонетчиков в Одессе

В СБУ заявили о задержании банды фальшивомонетчиков в Одессе - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков изъяты так называемая кукла на сумму $500 тыс и неразрезанный лист поддельных гривневых купюр

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В СБУ заявляют, что совместно с Нацполицией прекратили в Одессе деятельность "этнической преступной группировки", которая специализировалась на изготовлении поддельных банкнот национальной валюты, а также иностранных валют. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

В ведомстве утверждают, что по результатам проведенных оперативных закупок правоохранители приобрели поддельных $1,5 тыс и €9 тыс.

Во время обысков изъяты так называемая кукла на сумму $500 тыс и неразрезанный лист поддельных гривневых купюр.

Задержаны четыре человека.

Сегодня СБУ сообщила о подозрении в получении взятки руководителю одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе.

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Теги: сбу, одесса, валюта, доллар, фальшивомонетчики
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