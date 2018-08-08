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08.08.2018, 10:41

В учебном центре ВСУ Десна совершил самоубийство солдат-срочник

В учебном центре ВСУ Десна совершил самоубийство солдат-срочник - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Военнослужащий покончил с собой во время караульной службы

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В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Десна совершил самоубийство солдат срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба центра.

"Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы", - говорится в сообщении.

В учебном центре отметили, что "никаких предвестников беды не было", поскольку военнослужащий "сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился".

Точную причину смерти установит следствие. На месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица.

Командование и личный состав Учебного центра выражают соболезнования родным и близким погибшего и обращают внимание на то, что "нет безвыходных положений".

1 мая 2018 года в Донбассе покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил.

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Теги: срочник, чернигов, самоубийство, военный, солдат, десна, учебный центр десна, солдат-срочник
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