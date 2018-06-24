Во Львове напали на лагерь ромов: один человек погиб

ромы в Голосеево Фото: facebook.com/oleksandr.sokolenko

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В результате нападения на лагерь ромов во Львове один человек погиб, еще четверо получили травмы

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В результате нападения на лагерь ромов на окраине Львова вчера, 23 июня, один человек погиб, четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают ромы.

Полицейские задержали семь человек, причастных к нападению. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Zaxid.net уточняет, что инцидент произошел на улице Трускавецкой.

Издание пишет, что погиб 24-летний ром - житель села Ровно Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительницу и 10-летнего мальчика, - жителей села Буркатово Закарпатской области.

7 июня в Киеве Нацдружины демонтировали лагерь ромов в Голосеевском парке.

В мае лагерь ромов сожгли в Тернопольской области.

В ночь на 21 апреля представители C14 напали на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.