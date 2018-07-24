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24.07.2018, 09:39

Во Львове украинка и трое иностранцев отравились угарным газом

Во Львове украинка и трое иностранцев отравились угарным газом - Фото
iStock-623122572

От отравления пострадали взрослые и два ребенка, причины утечки газа выясняются

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В Шевченковском районе Львова четверо человек отравились угарным газом в квартире. В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что от утечки газа пострадали украинка и трое граждан США.

Жительницу Днепра 1956 года рождения и гражданку США (Техас) госпитализировали в Львовскую областную больницу. Двух американок 2006 и 2010 года рождения срочно доставили в Охматдет. Медики устанавливают количество карбоксигемоглобина в их организмах. 

Специалисты перекрыли подачу газу в квартиру, в которой произошло отравление. Причины утечки газа устанавливаются.

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Ранее в Одесской области целая семья отравилась бледной поганкой. Мать и один из ее пятерых детей скончались в больнице. 

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Теги: Львов, дети, отравление газом, американка
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