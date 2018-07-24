Во Львове украинка и трое иностранцев отравились угарным газом

В Шевченковском районе Львова четверо человек отравились угарным газом в квартире. В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что от утечки газа пострадали украинка и трое граждан США.
Жительницу Днепра 1956 года рождения и гражданку США (Техас) госпитализировали в Львовскую областную больницу. Двух американок 2006 и 2010 года рождения срочно доставили в Охматдет. Медики устанавливают количество карбоксигемоглобина в их организмах.
Специалисты перекрыли подачу газу в квартиру, в которой произошло отравление. Причины утечки газа устанавливаются.
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Ранее в Одесской области целая семья отравилась бледной поганкой. Мать и один из ее пятерых детей скончались в больнице.