Военная прокуратура раскрыла детали самоубийства срочника в Десне

Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

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Погибшему был 21 год. Он служил стрелком роты охраны

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Военная прокуратура Центрального региона открыла уголовное дело из-за самоубийства солдата срочной службы в учебном центре ВСУ Десна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы обнаружили около 20:50 вечером, 7 августа, во время несения караульной службы на объединенных складах вооружения и военной части.

На месте нашли предсмертную записку, в которой солдат указывает о добровольном намерении уйти из жизни.

Погибшему был 21 год. Он служил стрелком роты охраны одной из воинских частей.

Как сообщалось ранее сегодня, 8 августа, "никаких предвестников беды не было", поскольку военнослужащий "сделал очередной доклад о порядке на службе и застрелился".

1 мая 2018 года в Донбассе покончил жизнь самоубийством один из военнослужащих Объединенных сил.